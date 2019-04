“‘Tennis and Friends’ pensa al benessere degli studenti”

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni. L’idea di utilizzare tutti gli spazi della citta’ per favorire attivita’ di aggregazione che hanno effetti sia sulla salute, che sulla felicita’, che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio ‘Tennis and Friends’ per aver pensato agli studenti”. A sottolinearlo e’ Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis and Friends, l’evento che da oggi fino a domenica consentira’, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di piu’ di 50 postazioni.

“Noi vogliamo che la citta’ diventi una grande aula – aggiunge Palmieri – Quando la lezione diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilita’ di stare all’area aperta e di godersi la bellezza della citta’ e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la piu’ grande finalita’”.

“Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull’evento – spiega ancora l’assessore – eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E’ stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all’importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunita’ diverse. Napoli e’ un porto aperto, ma anche una citta’ aperta. Questa occasione e’ aperta a tutti. E’ un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perche’ e’ indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi”, conclude Palmieri.

(Adnkronos)