Sebastiano Somma: “Tennis & Friends’ guarisce le paure”

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Seguo questa manifestazione da sempre, da quando e’ nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo grande evento – , dice Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador piu’ rappresentativi di Tennis & Friends’, l’evento che da oggi fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905 di Napoli, offrira’ la possibilita’ di sottoporsi a visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di piu’ di 50 postazioni.

“Io sono un po’ pauroso – confessa l’attore – sono un comune mortale che vive di paure rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la mia paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, e’ piu’ facile dedicarsi alla propria salute – , aggiunge.

“Il presidente Meneschincheri – sottolinea Somma – e’ riuscito a portare in giro una bellissima macchina che da’ la possibilita’ a tutti coloro che ne hanno voglia o necessita’, in modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi – .

(Adnkronos)