“Per stop Hcv cruciali terapie efficaci e dosaggi semplici”

Vienna, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Per raggiungere l’obiettivo dell’Organizzazione mondiale della sanita’ di eliminare l’Hcv entro il 2030 avremo bisogno di trattamenti altamente efficaci e di regimi di dosaggio semplici. Oltre che di risorse dedicate”. Ad affermarlo all’AdnKronos Salute e’ Alessandra Mangia, responsabile dell’Unita’ epatica dell’Irccs Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, che ha diretto uno studio in real world multicentrico su sofosbuvir/velpatasvir, un regime anti-epatite C pan-genotipico e pan-fibrotico a singola compressa ‘targato’ Gilead. Lo studio e’ stato presentato a Vienna all’International Liver Congress 2019 dell’Easl (Associazione europea per lo studio del fagato).

Il lavoro, spiega l’esperta, “ha coinvolto 22 coorti in 7 Paesi, fra cui Italia, Usa e Canada. E includeva pazienti con genotipo 1-6 trattati con un regime a base di una compressa al giorno. Il 4% dei pazienti e’ stato perso al follow-up, ma dei 4.491 inclusi nella valutazione, circa il 98,5% ha ottenuto una risposta completa”, ovvero il mantenimento di una carica virale non rilevabile 12 settimane dopo il completamento della terapia.

“Questa analisi dimostra che un regime semplificato puo’ curare i pazienti con Hcv a prescindere dal genotipo e dallo stato della cirrosi. Il che e’ essenziale per poter implementare strategie di test e trattamento in tutto il mondo. Il problema – avverte Mangia – e’ che in Italia alla fine di quest’anno non avremo piu’ fondi dedicati. E poi sono rimasti i pazienti difficili da raggiungere e trattare. Non vorremmo che si mollasse arrivati all’ultimo miglio”.

E’ essenziale, secondo la specialista, poter contare su “risorse ad hoc per poter offrire una cura a pazienti che comunque ne hanno diritto. Oltretutto si rischia di vanificare gli sforzi fatti, mantenendo ‘serbatoi’ di infezioni. Fra i pazienti difficili da trattare – aggiunge Mangia – ci sono anche persone di una certa eta’, che pensano di stare benino e soprattutto faticano a muoversi: se il percorso si semplifica, diventa piu’ facile coinvolgerle”. Altra categoria a rischio e’ “quella delle badanti, che vengono da Paesi dell’Europa dell’Est o del Sudamerica e hanno un’infezione da Hcv o Hbv. La cosa positiva e’ che, in questi casi, spesso scatta il passaparola e le badanti, accompagnate magari dalle famiglie in cui lavorano, si presentano per controlli e terapie. E’ essenziale – conclude l’esperta – che non si abbassi la guardia contro le epatiti – .

(Adnkronos)