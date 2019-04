Innovazione, Peia: ‘Con le serre idroponiche presto l’agricoltura in citta”

Milano, 12 apr. (AdnKronos) – ‘Un obiettivo che mi sta a cuore e’ portare l’agricoltura in citta’ con le serre idroponiche (le colture fuori suolo e senza terra, alimentate con soluzioni di acqua e minerali, ndr), una soluzione che tra l’altro sfrutta l’energia solare e non utilizza pesticidi – . Cosi’ Giampiero Peia, architetto e presidente dello studio Peia Associati, e’ intervenuto a margine dell’incontro ‘Vicini di casa. Vivere la smart city – , nella quarta giornata di BluE, il format dedicato alla mobilita’ sostenibile in corso nel mezzanino della linea 1 della metropolitana di Milano.

‘Urge anche lavorare per una deregolarizzazione, perche’ le imprese e le amministrazioni pubbliche spesso hanno buone idee ma vengono bloccati dalla burocrazia delle normative: non parlo di favorire la speculazione fondiaria, ma di dare valore a progetti per rigenerare sistemi ed elementi urbani, agli edifici, creando filtri per assorbire la CO2, creare biomassa in citta’ da portare in campagna e in definitiva creare lavoro e inclusione – .

