Enel: con il volontariato aziendale i dipendenti portano la sostenibilita sul territorio

Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – La crescita sostenibile della collettivita passa anche dall’impegno delle aziende e dei propri dipendenti, che sono in grado di incidere profondamente sul territorio in cui operano. Ne e convinto il Gruppo Enel che ha illustrato a Padova il proprio programma di volontariato aziendale in occasione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.

Grazie al volontariato d’impresa i dipendenti dell’azienda energetica hanno gia raccolto e differenziato oltre tre tonnellate di rifiuti nelle prime 6 attivita di pulizia di parchi urbani insieme a Legambiente, nell’ambito della campagna ‘Puliamo il mondo ‘, contribuendo cosi alla promozione della sostenibilita territoriale.

‘Smart working, telelavoro, digitalizzazione, metodologia “agile” e ora il volontariato aziendale. Enel – ha rilevato Carla Quatrana di Enel Italia – Sostenibilita e Affari Istitituzionali – si sta trasformando rapidamente e sta vivendo un importante cambio culturale che ha come obiettivo quello di porre al centro le persone, sostenendone la formazione e la crescita personale e professionale. In questo scenario e partito il 6 marzo il nostro programma di volontariato:ben 700 dipendenti che lavorano in Italia quest’anno avranno l’opportunita di utilizzare una giornata di permesso retribuito per svolgere attivita a favore delle comunita in cui operano ‘.

(Adnkronos)