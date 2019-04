Enel: con il volontariato aziendale i dipendenti portano la sostenibilita sul territorio (2)

(AdnKronos) – ‘Il volontariato – ha aggiunto – e un’occasione per far crescere contemporaneamente i singoli individui e la comunita intera. Da un lato infatti rappresenta un importante passo per rafforzare il concetto di sostenibilita, gia radicato in azienda, attraverso l’impegno in azioni concrete per la creazione di valore condiviso: Dall’altro il volontariato favorisce l’acquisizione da parte delle persone Enel di soft skill che possono essere utili nel mondo del lavoro, fa bene al clima interno e rafforza il senso di appartenenza al mondo aziendale ‘.

Sono quattro le associazioni ‘non profit’ che affiancano Enel nel programma, al suo debutto: Legambiente, Moige (Movimento italiano genitori), Associazione Quartieri Tranquilli di Milano e Marevivo.

‘La risposta ai primi appuntamenti – ha concluso Quatrana – ha sorpreso per partecipazione ed entusiasmo: nella prima settimana sono state ben 7.000 le candidature dei dipendenti pervenute attraverso la piattaforma web dedicata al Volontariato Enel. Questo e, tuttavia, solo l’inizio di un percorso capillare, che da ai dipendenti Enel la possibilita di contribuire in prima persona alla crescita sostenibile della collettivita ‘.

(Adnkronos)