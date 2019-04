BIMBinVILLA 2019

DOMENICA 14 APRILE

ore 15:30 Spettacolo

“Il Trono incantato”

a seguire laboratorio “Burattini Burattoni”

Interpretato da Lucia Osellieri

Un grande trono che è in realtà il prezioso scrigno contenente i segreti di tante storie. Si anima per incanto di folletti, gnomi, angeli, diavoli e giochi di parole, trasformandosi fino a diventare la torre di un castello dove si recita una farsa per burattini. “Un mondo incantato” di sogni che non si distacca dalla realtà, ma che trasforma le cose quotidiane e dimostra che c’è un posto per tutti. ▶ DOMENICA 12 MAGGIO

ore 15:30 Attività

Caccia al tesoro “naturalistica”!

La Fucina delle scienze ci immergerà nel fantastico mondo della Natura e dei suoi abitanti attraverso un’avventurosa caccia al tesoro fatta di esperimenti, giochi, laboratori e molto altro!

L’attività è pensata per un massimo di 25 bambini accompagnati dai genitori per creare un’attività che coinvolge l’intera famiglia.