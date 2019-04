Agguato in strada a Milano, grave 46enne

Sei i colpi di pistola esplosi da due persone a bordo di uno scooter in via Cadore pocp prima delle 8. L’uomo, arrestato nel 2007 in un’operazione sullo spaccio nelle discoteche della movida e nel mondo dello spettacolo, e’ stato ferito a uno zigomo: non e’ in pericolo di vita

Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Spari in strada a Milano. E’ accaduto in via Cadore dove un uomo di 46 anni, E.A., e’ rimasto ferito. Un agguato in piena regola: i sei colpi di pistola non lasciano alcun dubbio agli inquirenti che indagano per tentato omicidio. Colpi che, stando alle prime ricostruzioni, sono partiti all’altezza del civico 48 da due persone a bordo di uno scooter. I due avrebbero affiancato l’auto a bordo del quale l’uomo viaggiava da solo e sparato ferendo il 46enne a uno zigomo. L’episodio e’ accaduto poco prima delle 8 di stamattina e sarebbero diversi i testimoni ad aver visto la scena. Il 46enne, colpito da un solo proiettile, e’ stato trasportato in codice rosso al Policlinico ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici lo hanno sottoposto a tutti gli esami del caso e la Tac ha confermato l’assenza di lesioni piu’ importanti. La prognosi e’ come da prassi riservata. Sembrerebbe che l’esame abbia rilevato la presenza di un secondo proiettile nel torace: essendo incapsulato l’ipotesi e’ che si trovasse li’ da tempo e che quindi risalga a un episodio pregresso. Il fatto che solo uno dei sei colpi sia andato a segno potrebbe far ritenere che i due sicari non siano dei professionisti.

Nel 2007 E.A. era stato bloccato con due chili di droga e arrestato in un’operazione sullo spaccio nelle discoteche della movida e nel mondo dello spettacolo. I poliziotti stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha sentito gli spari, ha assistito alla scena o ha prestato i primi soccorsi al all’uomo. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo le immagini delle telecamere, pubbliche e private, che potrebbero aver catturato alcuni momenti dell’agguato per ricostruire la dinamica e capire la via di fuga usata dai sicari.

(Adnkronos)