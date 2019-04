Venezia: carabinieri intervengono per tentato suicidio, fugge in auto, salvato e denunciato

Venezia, 11 apr. (AdnKronos) – Serata movimentata, quella di ieri, per i Carabinieri della Tenenza di Mira, che hanno denunciato in stato di liberta un 36enne, resosi responsabile di guida in stato di ebrezza dopo che alla vista dei Carabinieri, intervenuti sull’Argine per una segnalazione di un tentativo di suicidio in atto, era fuggito guidando la propria automobile in maniera molto pericolosa per se e per gli altri. Di fatto grazie alla pattuglia intervenuta si e evitato che la condotta personale e di guida dell’uomo avesse conseguenze imprevedibili.

I fatti sono avvenuti intorno alle 19 di ieri sera sull’Argine del canale che attraversa Mira in corrispondenza del passante ferroviario, per poi concludersi a Borbiago di Mira dopo che l’auto fuori controllo percorresse a piu riprese la trafficatissima Statale Romea in entrambe le direzioni sino alla rotonda del Centro Commerciale Nave De Vero.

I militari della pattuglia della Tenenza di Mira, intervengono su segnalazione della moglie dell’uomo che – verosimilmente a scopo dimostrativo e sicuramente in preda a forte ebrezza alcolica – si procurava dei tagli superficiali alle braccia con una lametta. L’uomo decideva quindi di allontanarsi guidando in maniera spericolata e con manovre svianti, imboccando arterie molto trafficate, percorrendo le rotonde piu volte completamente e solo per caso senza provocare sinistri stradali.

