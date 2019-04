Venezia: carabinieri intervengono per tentato suicidio, fugge in auto, salvato e denunciato (2)

(AdnKronos) – A quel punto i militari, che avevano seguito le mosse dell’autista, individuavano l’opportunita di bloccare la corsa in apparente sicurezza, a Borbiago lungo la ampia strada che porta al casello autostradale e precisamente in corrispondenza di un distributore di benzina. L’auto dei Carabinieri veniva quindi letteralmente utilizzata per sbarrare la via al fuggitivo ed i militari stessi scendevano per intimare l’ennesimo ‘Alt!’, ponendo cosi fine all’inseguimento per fortuna senza conseguenze per le persone e per i mezzi.

L’uomo, in evidente stato di forte alterazione da assunzione di alcolici, ed in preda ad uno forte stato depressivo veniva quindi soccorso e fatto trasportare all’Ospedale di Dolo dove venivano medicate le ferite superficiali agli avambracci, tra l’altro senza nemmeno ricorrere ai punti di sutura, venendo in seguito trattenuto per i necessari approfondimenti. Conseguenza inevitabile della sua condotta alla guida sono state la contravvenzione per guida in stato di ebrezza alcolica, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.

(Adnkronos)