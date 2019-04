Uber sbarca a Wall Street

New York, 11 apr. (AdnKronos) – Uber, la societa’ di mobilita’ digitale, ufficializza il suo prossimo ingresso a Wall Street. Il leader mondiale dell’app per auto con conducente, infatti, ha depositato presso la Sec la documentazione. Nella documentazione non ci sono i dettagli dell’Ipo non sono stati svelati ne’ la data della prima quotazione. La valutazione di Uber, secondo quanto si stima, e’ compresa tra i 90 e i 100 miliardi di dollari.

La societa’, riferisce il ‘Financial Times’ citando fonti vicino al dossier, “prevede di dare il via al suo roadshow per gli investitori il 29 aprile che portera’ alla quotazione alla borsa di New York il prossimo 10 maggio”.

(Adnkronos)