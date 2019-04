Trenta: “Servono politiche finanziamento innovative”

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – “Per garantire i livelli di finanziamento indispensabili a preservare ed accrescere le capacita’ operative delle Forze armate, e’ necessario, da un lato, pensare in maniera innovativa alle politiche di finanziamento dello Strumento militare – affinche’ non rimangano confinate nel solo perimetro del concetto di spesa ma siano percepite come un investimento fruttuoso per il Paese, in grado cioe’ di promuovere ricerca, occupazione e sviluppo – e, dall’altro, assicurare in ogni circostanza il piu’ efficace e virtuoso utilizzo delle risorse assegnate”. Lo sottolinea il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in occasione del convegno sulla difesa di Ernst & Young (Ey).

“Bilanciare la dimensione quantitativa con quella qualitativa dello Strumento militare rappresenta, pertanto, una delle principali sfide della Difesa e un impegno reale da attuare con continuita’, al fine di consentire al Paese di disporre di Forze armate moderne, interforze, integrate, efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili”.

