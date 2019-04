‘Smart & Efficient’, call per start up e pmi

Milano, 11 apr. (AdnKronos) – “In occasione della Design Week di Milano, Eni gas e luce lancia la call ‘Smart&Efficient Buildings’. Non poteva esserci momento migliore perche’ in questo evento si fondono tecnologie, materiali e innovazione che in qualche modo ritroviamo in questa call”. Cosi’ Mauro Fanfoni, Responsabile strategy and innovation di Eni gas e luce.

“E’ rivolta a start up, Pmi innovative e si focalizza su tre ambiti: l’efficienza energetica negli edifici, la sicurezza delle persone e degli edifici e i comfort all’interno delle abitazioni con soluzioni innovative che possano aiutare le persone a vivere meglio la propria casa”, sottolinea Fanfoni.

(Adnkronos)