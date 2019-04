Torna anche quest’anno il progetto Sight for Kids per la diagnosi precoce dell’ambliopia, che vede assieme l’ufficio Citta’ Sane del Comune di Padova, l’Aulss 6 Euganea, il Lions Club Padova Gattamelata, il e l’associazione italiana Ortottisti assistenti in oftamologia.

L’Ambliopia non da’ segno di se’ perche’ generalmente l’occhio sano sopperisce perfettamente alle carenze di quello malato, pertanto difficilmente i genitori e insegnanti riescono ad accorgersene.

Per questo motivo viene attuato un programma di screening specifico e gratuito con la finalita’ di prevenzione delle patologie come indicato nelle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e con il patrocinio del Ministero della Salute.

Sabato 13 aprile dalle 15:00 alle 18:30 e domenica 14 aprile dalle 9:00 alle 18:30 nella sala Polivalente di via Diego Valeri a Padova. Saranno presenti medici oculisti e ortottisti che effettueranno le visite fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sono stati gia’ invitati alla visita gratuita oltre 1.500 bambini nati nel 2017 e residenti a Padova.

Per informazioni:www.robertomagni.com

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190410/comunicato-stampa-sight-kids-la-diagnosi-precoce-dellambliopia