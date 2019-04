Serie B: Kioene Padova batte Treviso e sale al settimo posto

Under 15 domenica in finale ad Altichiero con la Dinamica Volley per i titolo interprovinciale. Serie C Under16 alla ricerca di due vittorie importanti per proseguire nel loro cammino

La Serie B vince il “classico” con Treviso, 3-0 in casa degli orogranata. Grazie a questa vittoria i bianconeri scavalcano i cugini al settimo posto in classifica (entrambe a 34 punti ma Kioene con una vittoria in più). Sabato 13 aprile si gioca con il Volley Eagles Vergati alle ore 21.00.

Nuova battuta d’arresto per la Serie C che si ferma in casa con la Venpacibunigas. Nel prossimo turno, trasferta importantissima a Schio in occasione dell’ultima giornata di campionato. Servirà una vittoria per evitare la zona retrocessione con la possibilità così di disputare i play out. Doppia vittoria per l’Under 18 che, dopo i 6 punti ottenuti con Silvolley e Sicell GS Volpe, se la vedrà con la Agricons. 3-0 anche in casa Under 14, con la Kioene Padova che ferma l’Albavolley. Ora i bianconeri saranno impegnati nei quarti di finale regionali, dove ad aspettarli c’è la Rico Carni. Stessa location per la gara che vede il ritorno in campo dell’Under 16 che sarà impegnata nell’ultima gara del girone con l’Agorà Milanese Volley. I bianconeri, attualmente al 4° posto in classifica con 22 punti, potrebbero addirittura raggiungere il secondo posto. Sarà importante rimanere nella “top 4” per avere la possibilità di disputare le semifinali regionali.

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Libertas Due Monti, la Seconda Divisione parteciperà ai play out per classificarsi al pool integrazione. Dopo la vittoria con Rico Carni e Ideaelettronica, il 14 aprile a Pontelongo l’Under 13 affronterà l’Aduna Volley. Grazie alla vittoria per 3-1 nella semifinale maschile interprovinciale con Silvolley, l’Under 15 disputerà così la finale. Già detentori del titolo, domenica alle 17.00 ad Altichiero si giocheranno la finalissima con la Dinamica Volley Monselice.

Infine l’Under 13 3×3 sarà di scena domenica a Limena con due squadre che parteciperanno alle finali per l’assegnazione del titolo provinciale.

Cecilia Bacco

Ufficio stampa settore giovanile Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)