Screening pediatrico per la diagnosi precoce dell’ambliopia – anno 2019

L’Amministrazione comunale, tramite il progetto Citta’ Sane Oms, in collaborazione con l’Ulss 6 Euganea, il Lions Club International, il progetto Elisa, l’Associazione italiana assistenti in oftalmologia, ha organizzato il programma straordinario di controllo precoce della vista “SIGHT FOR KIDS – Ambliopia”.

I bambini residenti nel territorio comunale nati nel 2017, vengono sottoposti gratuitamente ad un esame in grado d’individuare eventuali difetti visivi, e in special modo l’ambliopia, una grave anomalia, spesso conosciuta col nome di “occhio pigro”, che va curata entro i primi anni di vita del bambino.

Medici oculisti e ortottisti effettuano il test, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso la Sala polivalente Diego Valeri – mappa, nelle giornate di:

sabato 13 aprile, dalle ore 15:00 alle 18:30;

domenica 14 aprile, dalle ore 9:00 alle 18:30.

Prenotazione visita

I genitori che desiderano sottoporre i propri figli allo screening, devono prenotare con una delle seguenti modalita’:

online sul sito www.robertomagni.com;

telefonicamente, entro mercoledi 10 aprile, chiamando, da lunedi a venerdi dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, i numeri:

391 7550423 (cognomi dalla A alla C ),

391 7550433 (cognomi dalla D alla K ),

391 7558214 (cognomi dalla L alla P ),

391 7558218 (cognomi dalla Q alla Z ).

Per effettuare lo screening e’ necessario compilare il consenso informato, scaricabile dalla sezione “Documenti”, e consegnarlo al momento della visita.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

