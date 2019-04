Scala Santa senza copertura lignea dopo tre secoli

Citta’ del Vaticano, 11 apr. (AdnKronos) – di Enzo BonaiutoDopo tre secoli e dopo 15 mesi di restauri curati dai Musei Vaticani, torna a risplendere il marmo della Scala Santa, con i 28 gradini – poi interamente ricoperti da una protezione lignea – che secondo la tradizione cristiana furono saliti da Gesu’ Cristo nel palazzo pretorio di Gerusalemme, davanti a Ponzio Pilato che poi lo giudico’ e sotto la pressione della folla lo condanno’ a morte per crocifissione. Scalinata che, per volere di Sant’Elena madre dell’imperatore romano Costantino, fu traslata da Gerusalemme a Roma, dove ora e’ posta al fianco della cattedrale di San Giovanni in Laterano e del palazzo apostolico Lateranense che era la residenza ufficiale del Papa, prima che questa fosse trasferita in Vaticano.

Fu Papa Innocenzo XIII nel 1723 a ordinare di coprire con legno di noce i 28 gradini in marmo cipollino orientale, che per la devozione popolare che risale almeno al Medioevo furono consumati e scavati perche’ saliti tutti in ginocchio, facendo pressione con le scarpe nel risalire la Scala Santa gradino per gradino.

La scalinata – che e’ stata benedetta dal cardinale Angelo De Donatis vicario di Papa Francesco per la diocesi di Roma – rimarra’ nel suo stato originario almeno per due mesi, durante tutte le festivita’ della Pasqua e fino alla Pentecoste; poi con ogni probabilita’ sara’ nuovamente ricoperta con il legno – sotto il quale sono stati rinvenuti bigliettini di devozione, preghiere, oggetti sacri, richieste di grazie – che e’ stato anch’esso restaurato, come gli affreschi che la fiancheggiano.

