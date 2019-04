Sanita: regione veneto, ospedale civile di venezia torna di primo livello

Venezia, 11 apr. (AdnKronos) – L’ospedale Civile di Venezia, grazie a un disegno di legge della Giunta regionale del Veneto, portato all’approvazione dallo stesso Presidente nell’ultima seduta, tornera a fregiarsi della qualifica di Presidio Ospedaliero di Primo Livello.

Il documento approvato costituisce una modifica del Piano Sociosanitario 2019-2023. Si tratta di un comma 3bis dell’articolo 7, che recita: “L’ospedale del Centro Storico di Venezia e classificato come presidio di Primo Livello, tenuto conto che il bacino d’utenza di afferenza dell’ospedale e comprensivo, oltre che della popolazione del territorio insulare, anche della forte presenza turistica e della mobilita urbana giornaliera, e considerate le peculiari e disagiate condizioni geomorfologiche e insulari, in conformita all’articolo 15, comma 3, dello Statuto del Veneto”.

“Appena e apparso il problema, legato alla normativa nazionale sulle caratteristiche che determinano le qualificazioni degli ospedali, il DM 70/2015, meglio noto come decreto ‘Balduzzi’ – dice il Governatore veneto – ho chiesto un lavoro tecnico giuridico urgente, ma approfondito, per individuare una norma che risolvesse la questione, e consentisse di dare al Civile di Venezia il rango che merita. Era un impegno che avevamo preso da subito e che siamo riusciti a mantenere in fretta, trovando la chiave giuridica che supportasse il ritorno del nosocomio a Presidio ospedaliero di Primo Livello”.

