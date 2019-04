Sanita: regione veneto, ospedale civile di venezia torna di primo livello (3)

(AdnKronos) – Nella relazione si specifica inoltre che il Civile, nella scheda ospedaliera proposta nella delibera 22/2019 trasmessa al Consiglio, e dotato di tutte le specialita previste dal DM 70 per delineare una struttura di primo livello, tra le quali il Pronto Soccorso, l’Emergenza-Urgenza per le maggiori complessita e Osservazione Breve Intensiva. L’Ospedale e inoltre inserito nella reti delle patologie tempo dipendenti dell’Ictus (ospedale di primo livello in collegamento con la stroke unit di secondo livello); dell’infarto acuto del miocardio (con presenza dell’emodinamica); e del trauma (Centro Trauma di Zona).

A queste ottime motivazioni tecniche, sia aggiungono le condizioni geomorfologiche del territorio di riferimento e della popolazione all’interno dello stesso, con criticita nella mobilita urbana, tali da rendere complessa la gestione dell’urgenza-emergenza, tenuto conto delle difficolta e dei tempi dei collegamenti con la terraferma.

