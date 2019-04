Riciclaggio: commercialisti padova, in prima fila nella prevenzione e contrasto

Padova, 11 apr. (AdnKronos) – “La prevenzione e il contrasto del riciclaggio – commenta Dante Carolo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova – rappresentano una grande sfida al fianco delle Istituzioni, che noi Commercialisti stiamo portando avanti con grande impegno e dedizione, seppur con notevoli difficolta. Infatti, pur senza una funzione investigativa e repressiva, compiti che esulano dalla nostra attivita professionale, il nostro ruolo ci impone di contrastare, qualunque forma di inquinamento dell’economia legale con proventi illeciti”.

“Come categoria, non siamo spettatori passivi di questo sistema, bensi attori principali insieme alle Istituzioni per la tutela della legalita. Proprio con le istituzioni stiamo portando avanti iniziative sinergiche a favore della legalita, soprattutto nell’ambito delle transazioni economiche, per contrastare non solo il fenomeno del riciclaggio delle risorse finanziarie ma anche del contrasto all’usura ed al racket di cui sono state vittime anche molte aziende padovane”.

Su questo tema si svolgera lunedi 15 aprile a Villa Borromeo Sarmeola di Rubano il convegno dell’Ordine dei Commercialisti ‘Economia e antiriciclaggio: i professionisti presidio della legalita ‘. Tra i relatori i vertici locali della Guardia di Finanza, la Banca d’Italia, il presidente nazionale dei Commercialisti.

