Mose: riciclaggio tangenti ed evasione fiscale, da gdf sequestri per oltre 12 mln di euro (2)

(AdnKronos) – Le ulteriori investigazioni e l’esecuzione di una rogatoria in Svizzera hanno permesso di accertare che il ricorso all’interposizione di societa in paesi off-shore era stato utilizzato dai professionisti esteri su larga scala e in maniera professionale per consentire a numerosi imprenditori veneti di riciclare ingenti somme proventi dell’evasione fiscale realizzata nel tempo.

Infatti, nel corso della perquisizione presso gli uffici di una societa fiduciaria elvetica, e stata sequestrata una lista contenente i nomi di numerose societa italiane che avevano affidato la gestione dei capitali derivanti dal “nero” ai professionisti svizzeri, i quali – pur non avendo i requisiti per l’esercizio dell’attivita finanziaria in Italia – li avevano raccolti e fatti transitare su conti esteri intestati a societa olandesi, svizzere, rumene, di Panama, Curacao e delle Bahamas, una delle quali aperta tramite lo studio Mossak Fonseca, emerso nell’ambito dei cosidetti “Panama Papers”.

Successivamente, le somme sono rientrate nella disponibilita degli imprenditori italiani che le hanno utilizzate per effettuare investimenti anche di natura immobiliare in appartamenti di lusso a Dubai e in fabbricati industriali in Veneto. I sequestri sono in corso di esecuzione riguardano disponibilita finanziarie detenute presso banche venete, 2 imprese e quote di societa e 14 immobili in Veneto e Sardegna.

