Messa Crismale e Triduo Paquale

Giovedì 18 aprile, alle ore 9.30, in Cattedrale solenne celebrazione, presieduta dal vescovo Claudio, della Messa Crismale con il rito di benedizione degli oli. La colletta del Giovedì Santo sarà a favore del vicariato apostolico del Caronì in Venezuela, che condivide progetti umanitari e formativi con i nostri missionari fidei donum presenti nella diocesi di Roraima, in Brasile, per fronteggiare l’emergenza di decine di migliaia di profughi venezuelani.

Don Giancarlo, fidei donum della diocesi di Piacenza Bobbio, su sollecitazione di don Raffaele Gobbi, direttore del centro missionario della diocesi di Padova, ci spiega cosa sta succedendo nella parrocchia in cui presta servizio al confine tra Brasile e Venezuela.

[embedded content]

Il vescovo Claudio, che dal 12 al 21 aprile è in Visita pastorale alle comunità parrocchiali del comune di Campodarsego (Pd), presiederà in Cattedrale a Padova la Veglia Pasquale di Risurrezione del Signore sabato 20 aprile alle ore 21 e i Vespri della Domenica di Pasqua, 21 aprile, alle ore 17.

Mentre presiederà la Messa in Coena Domini del Giovedì Santo a Reschigliano (ore 20.30); la celebrazione della Passione del Signore, Venerdì Santo 19 aprile, alle ore 20.30 a Fiumicello; le messa di Pasqua domenica 21 aprile alle ore 9 a Sant’Andrea di Campodarsego e alle ore 21 a Reschigliano.

(Diocesi di Padova)