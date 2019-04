Infrastrutture: sindaco verona, su a22 comprese ragioni soci del sud’ (2)

(AdnKronos) – ‘Quello di oggi – ha detto il sindaco Sboarina – e stato un incontro positivo nel quale abbiamo esplicitato le ragioni della nostra lettera. Abbiamo convinto Trento e Bolzano del ruolo che i territori e i soci fondatori di A22 devono avere nella gestione della societa. Questo nell’ottica di garantire gli investimenti in infrastrutture destinati alle province attraversate. Per noi questo punto e propedeutico e pregiudiziale alla sottoscrizione di qualsiasi accordo con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, nella trattativa per la concessione ‘.

Per quanto riguarda il rinnovo della concessione autostradale, i soci hanno dato mandato al presidente Kompatscher di continuare a trattare con il ministro Danilo Toninelli. Infatti, gia a partire da questa sera, Kompatscher sara a Roma per proseguire il confronto sulla governance dell’A22, sul valore delle manutenzioni autostradali e su altri aspetti, come il finanziamento di alcuni interventi (Isola della Scala, Cispadana, Valdaro e Interbrennero).

