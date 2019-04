Este: CONSEGNA SACCHETTI UMIDO E PLASTICA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONSEGNA SACCHETTI UMIDO E PLASTICA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dettagli Categoria: News Ambiente, Agenda 21 ed Energia Pubblicato Giovedì, 11 Aprile 2019 12:21

Da lunedì 15 aprile a sabato 29 giugno, è possibile ritirare i sacchetti per la raccolta dell’umido e della plastica recandosi presso:



• Gestione Ambiente, in via Francesconi 2 – dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (esclusi i giorni festivi del 25 aprile e del 01 maggio);



• Ecocentro, in via degli Artigiani (zona P.I.P.) durante l’orario di apertura al pubblico del mercoledì e sabato. Ricordiamo che nei mesi di aprile e maggio l’isola ecologica sarà aperta, in via straordinaria, anche la domenica mattina.

I sacchetti saranno consegnati esclusivamente agli utenti che risulteranno a ruolo e muniti di copia dell’ultimo avviso di pagamento della bolletta TARI dei rifiuti.



ATTENZIONE: la consegna sarà effettutata soltanto nelle sedi indicate; non è autorizzata la consegna o la vendita dei sacchi a domicilio.