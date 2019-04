Corso (PoliMi): “Tecnologie sempre piu’ elemento di attrattivita’” aziende”

Milano, 11 apr. (Labitalia) – “La possibilita’ di disporre di tecnologie innovative costituisce una condizione sempre piu’ importante di attrattivita’”. Ad affermarlo, ad Adnkronos/Labitalia, Mariano Corso, docente di ‘Leadership e Innovation’ alla School of Management del Politecnico di Milano e responsabile scientifico dell’Osservatorio Hr Innovation Practice e dell’Osservatorio Smart Working. Corso interviene sul tema dell’attrattivita’ delle aziende nei confronti dei lavoratori in vista del Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento con cui Randstad – primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane – premia le imprese nelle quali gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della piu’ completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding.

“Secondo un’indagine recente svolta dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano in collaborazione con Doxa, la rilevanza di questo fattore nel determinare il coinvolgimento e la motivazione dei lavoratori – spiega – e’ importante (61%) o addirittura fondamentale (11%). Da sottolineare come tale importanza sia sentita particolarmente dai lavoratori piu’ anziani (Baby Boomer e Generazione X) che si aspettano questo contributo dall’azienda per la quale lavorano ancor piu’ di quanto non avvenga per i Millennials (generazione Y), che tendono a vivere le tecnologie come strumenti personali che loro stessi si ‘portano’ dalla loro esperienza privata”.

“La disponibilita’ di tecnologie innovative, inoltre, condiziona la possibilita’ del lavoratore – prosegue – di godere di condizioni di flessibilita’ nel modo di gestire il proprio lavoro. La presenza di modelli di smart working, che consentano autonomia nella scelta degli orari e dei luoghi in cui lavorare, rappresenta un fattore di motivazione ancora piu’ importante, a tal punto da essere considerato dalla maggior parte dei lavoratori importante (59%) o addirittura fondamentale (23%). Ancora una volta, questa importanza non e’ sentita soltanto dai millenials, ma anzi e’ oggi valutata in modo ancora piu’ attento dai lavoratori piu’ anziani che, avendo carichi genitoriali o familiari piu’ elevati, considerano la flessibilita’ una condizione ancora piu’ imprescindibile”.

E cambia, con lo sviluppo delle tecnologie, anche l’employer branding. “La rivoluzione digitale – sottolinea Mariano Corso – ha profondamente cambiato le condizioni dell’employer branding per i lavoratori, per tre motivi principali. Innanzitutto, la disponibilita’ di disporre di tecnologie innovative e di poterle usare per svolgere in modo flessibile e innovativo la propria mansione rappresenta un fattore di motivazione e coinvolgimento per i lavoratori che gia’ sono all’interno dell’azienda, ma anche un fattore di attrazione per i talenti, specie per coloro che possiedono oggi professionalita’ digitali critiche e sempre piu’ ricercate sul mercato. Per tali profili la disponibilita’ di tecnologie e modelli organizzativi abilitate da queste rappresentano ormai una condizione necessaria, una sorta di fattore che ‘qualifica’ l’organizzazione a poter competere come possibile datore di lavoro. Non disporne, dunque, rischia di compromettere gravemente la possibilita’ di attrazione e retention di talenti adeguati per sostenere le sfide del futuro”.

“In secondo luogo, l’employer reputation, ossia il giudizio che dell’impresa danno i lavoratori attuali o potenziali, si forma oggi in misura sempre piu’ sostanziale ‘on line’. E’ infatti attraverso la fruizione di contenuti on line e, ancora di piu’ attraverso l’interazione sui social network, che lavoratori e candidati si confrontano e si formano un giudizio sulla qualita’ dell’organizzazione, il suo impatto sociale e, in ultima analisi, sul la qualita’ della loro Employee Value Proposition”, aggiunge.

“Infine, le aziende in grado di giocare un ruolo nell’innovazione digitale dei loro settori – sostiene – sono e saranno sempre piu’ valutate con favore come potenziali datori di lavori in grado di far crescere il proprio valore professionale. Particolarmente interessante il caso delle startup e scaleup innovative che, a differenza di quanto avveniva in passato, vengono considerate alternative di lavoro stimolanti in grado di competere e spesso vincere in termini di attrattivita’, nei confronti di imprese consolidate che hanno brand tradizionali e dimensioni elevate, ma che non offrono i medesimi stimoli ed opportunita’ di crescita professionale”.

Come afferma Mariano Corso, “l’employer branding e’ un fattore sempre piu’ importante, perche’ consente di ingaggiare i lavoratori portandoli a mettersi in gioco con fiducia ed entusiasmo in percorsi di trasformazione digitale che chiedono sempre piu’ di rimettere in discussione le proprie competenze e professionalita’: secondo una recente ricerca del Politecnico di Milano e Assochange, l’engagement delle persone favorisce i progetti di cambiamento al punto di raddoppiarne quasi le probabilita’ di successo”.

“Inoltre, a fronte dell’automazione e del cambiamento demografico, i prossimi anni – fa notare – vedranno una fortissima accelerazione del turnover dei lavoratori nelle organizzazioni. L’attrattivita’, e in particolare quella nei confronti delle nuove professionalita’, diventera’ allora un fattore critico di successo se non di sopravvivenza. Questo e’ particolarmente vero nel nostro Paese nel quale l’anzianita’ media dei lavoratori e’ molto alta e, unita alle recenti politiche governative volte a favorite il pensionamento dei lavoratori (Quota 100), portera’ a un fortissimo flusso in uscita di lavoratori esperti”.

“Nella sola pubblica amministrazione, ad esempio, usciranno nei prossimi anni circa 450.000 lavoratori – ricorda – che dovranno essere sostituiti da lavoratori con competenze e professionalita’ in grado di interpretare al meglio le nuove sfide della digitalizzazione. La competizione per attrarre e poi trattenere nuove professionalita’ si annuncia asprissima e potenzialmente globale vista la crescente mobilita’ delle persone e soprattutto di quelle con elevati livelli di istruzione”.

