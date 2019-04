Confcommercio Campania: “Si riavvia attivita’ associativa”

Napoli, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Quella di oggi e’ una giornata molto importante per Confcommercio perche’ segna il riavvio di un’attivita’ associativa che ha l’obiettivo di rappresentare le imprese e di portarne le ragioni nelle sedi istituzionali competenti – . A sottolinearlo Pasquale Russo, direttore Confcommercio Campania, a margine del convegno Lo sviluppo del sud Italia’, che si e’ svolto questa mattina a Napoli, tra le mura dello storico Garage Morelli.

‘Oggi – ha spiegato ancora Russo – faremo delle proposte alle istituzioni per trasmettere quali sono le esigenze e gli strumenti da adottare per lo sviluppo del Mezzogiorno. Evidenzieremo le criticita’ e soprattutto, altra cosa fondamentale, partiamo con l’auspicio che si possa riprendere un discorso proficuo con tutte le istituzioni per affrontare le criticita’ della nostra economia – .

‘La presenza delle istituzioni – ha concluso il direttore di Confcommercio Campania – e’ un segnale molto importante di riconoscimento alla forza di rappresentanza di Confcommercio, ma speriamo che sia anche un segnale della disponibilita’ delle istituzioni ad affrontare i temi di cui si discutera’ nell’incontro – .

‘Oggi, in questo convegno, c’e’ il nuovo corso di Confcommercio. Dal commissariamento siamo passati a riprendere possesso delle nostre aziende e delle nostre strutture. Ritengo che l’associazionismo sia l’elemento da tenere piu’ di tutto in considerazione – . A dichiararlo Massimo Vernetti, presidente Confcommercio Campania.

‘Noi siamo qui per serrare i ranghi e compattare le nostre aziende – ha aggiunto Vernetti – per capire quali sono gli interventi necessari da fare. Bisogna rimboccarsi le maniche e risolvere i problemi tra noi. Abbiamo la necessita’ di metterci tutti insieme e appropriarci delle nostre cose, in modo tale da rendere possibile una ripresa di tutto il sud Italia – , ha concluso il presidente di Confcommercio Campania.

(Adnkronos)