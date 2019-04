“Con Cappottomio risparmio immediato per condominio”

Milano, 11 apr. (AdnKronos) – “Il primo anno al Fuorisalone e’ stato un grande successo per noi, per questo abbiamo deciso di tornare in un luogo magico come l’Ortobotanico di Brera”. Cosi’ Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce, che aggiunge: “Quest’anno presentiamo Cappottomio. In Italia ci sono circa 1 milione e 200 mila condomini, il 70% di essi e’ stato costruito oltre 50 anni fa con standard di risparmio energetico molto bassi”.

“Per questo Eni, insieme ai suoi partner ha pensato di minimizzare l’impatto economico per il condomino che grazie a Cappottomio si trovera’ a pagare un prezzo molto ridotto risparmiando immediatamente sulla spesa energetica”, conclude Chiarini.

(Adnkronos)