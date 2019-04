BiovelocITA e Trentino Invest finanziano con 1,3 milioni Alia Therapeutics, startup che cura le malattie genetiche

Gli studi Chiomenti, Bolelli & associati, CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone e Bird & Bird hanno assistito i diversi soggetti coinvolti nell’operazione di investimento.

L’acceleratore italiano per il red biotech BiovelocITA e la società di investimento mista pubblico-privato Trentino Invest sono entrati nel capitale della startup per la cura delle malattie genetiche Alia Therapeutics srl, apportando un finanziamento seed totale di 1,3 milioni di euro. In dettaglio, BiovelocITA investe 1,1 milioni di Euro e Trentino Invest compartecipa con 250mila Euro.

Contestualmente, Alia Therapeutics ha acquisito il controllo di tre brevetti generati al Cibio, il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata dell’Università di Trento, di cui è uno spin-off.

BiovelocITA è stata assistita, per gli aspetti contrattuali e societari, da Chiomenti, con un team guidato dal Counsel Gianfilippo Pezzulo e composto dal Senior Associate Giulio Pinetti e dall’Associate Silvia Colomba e per gli aspetti fiscali da Bolelli&associati con il coinvolgimento di Luca Marinelli.

I soci di Alia Therapeutics S.r.l. sono stati assistiti, per gli aspetti contrattuali e societari, da CP-DL Capolino Perlingieri & Leone, con un team guidato da Giancarlo Capolino Perlingieri e composto da Maria Pia Carretta e Giovanni Marcon.

Bird & Bird, con il coinvolgimento di Claudia Ricciardi, ha affiancato Alia Therapeutics per gli aspetti IP. L’investimento nella start-up era infatti condizionato alla sottoscrizione di accordi di licenza e di cessione di taluni diritti IP (brevetti e know how) da parte dell’Università di Trento in favore di Alia Therapeutics.

Scopri tutti gli incarichi: Claudia Ricciardi – Bird & Bird; Luca Marinelli – Bolelli Sportelli de Pietri Tonelli; Silvia Colomba – Chiomenti; Gianfilippo Pezzulo – Chiomenti; Giulio Pinetti – Chiomenti; Giancarlo Capolino-Perlingieri – CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone; Maria Pia Carretta – CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone; Giovanni Marcon – CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone;