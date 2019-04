Banche: variati (pd), ‘da salvini e di maio solo tante parole’

Vicenza, 11 apr. (AdnKronos) – “A febbraio il motto era: tutto a tutti, subito, chi se ne frega dell’Europa. Passano due mesi e la decisione cambia: un doppio binario per i risarcimenti, in linea con quanto chiede l’Europa. Dopo un giorno, nuova retromarcia: fermi tutti, nessun decreto, si vuol tornare ai rimborsi generalizzati. La strana coppia Di Maio e Salvini ci ha ormai abituato a tutto, ma quello che sta accadendo sui rimborsi ai risparmiatori delle ex popolari e inaccettabile. Serve una parola di chiarezza, definitiva. Serve che alle parole seguano i fatti. Il tempo delle promesse e dei rinvii e scaduto”. Cosi Achille Variati, candidato del Pd alle elezioni europee nella circoscrizione Nord Est, commenta l’ennesimo cambio di posizione – e l’ennesimo rinvio – del Governo sul decreto per i rimborsi ai risparmiatori truffati delle ex banche popolari.

“Mentre si consuma lo scontro di posizioni nel governo, decine di migliaia di persone continuano ad aspettare giustizia e a chiedere di vedersi risarcite per quanto e stato loro tolto – sottolinea Variati -. Lo scorso febbraio a Vicenza i vicepremier Di Maio e Salvini avevano scandito precise promesse. Dopo due mesi di nulla di fatto e chiaro che si trattava solo di parole di propaganda. Chi riveste ruoli istituzionali non puo pero permettersi questo lusso. Basta tergiversare e perder tempo. Lega e M5S sono al Governo? Si assumano allora la responsabilita di arrivare a una soluzione e si dia finalmente una risposta concreta ai risparmiatori”

(Adnkronos)