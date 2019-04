Ambiente: cantieri al via per difesa delle coste venete (2)

(AdnKronos) – In fase di completamento anche la riqualificazione ambientale e turistica, con il riordino delle opere di difesa delle fasce costiere e delle foci fluviali tra Piave e Livenza, a Caorle (3 milioni 500mila euro). Sui litorali di Rosolina Mare, in Comune di Rosolina, ed Isola Verde, in Comune di Chioggia, dal 20 aprile saranno avviati lavori di ripascimento manutentivo pari a 600mila euro. Sempre ad Isola Verde si stanno completando gli interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera ai quali sono stati destinati 1.872.900 euro.

“Oltre a tutto cio – precisa, infine, l’assessore regionale – stiamo provvedendo ad avviare alcuni ripascimenti anche lungo i litorali di Eraclea Mare e Sottomarina di Chioggia. Il nostro piano di interventi, comunque, non si esaurisce qui. Continueremo a monitorare la situazione con particolare attenzione, al fine di garantire l’avvio della nuova stagione turistica per assicurare agli operatori le migliori condizioni possibili”.

(Adnkronos)