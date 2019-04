Ambiente: a padova oltre 6 mila imprese green, veneto campione di sostenibilita

Padova, 11 apr. (AdnKronos) – Sono 6995 le imprese che a Padova hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 2014-2017 o investiranno nel 2018 in prodotti e tecnologie green1. Ed alcune esperienze di sostenibilita dalla provincia padovana e dal territorio del Veneto saranno protagoniste de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale che fa tappa per la prima volta a Padova, venerdi 12 aprile a partire dalle ore 9,30 presso l’Universita degli Studi, Palazzo Bo.

Rispetto agli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per un futuro piu sostenibile, il Veneto si posiziona fra le regioni italiane piu virtuose, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 1 (Poverta), 3 (Salute e benessere), 4 (Istruzione), 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica), 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture), 10 (Disuguaglianze), 11 (Citta e comunita sostenibili) e 12 (Consumo e produzione responsabili).

? il quadro che emerge dal Rapporto Asvis 2018, che segnala come in particolare il Goal 1 (Poverta) registri un avanzamento marcato tra il 2014 e il 2016, per via di un netto miglioramento dell’indice di difficolta economica delle famiglie che nel 2016 si attesta per il Veneto al 3,9% contro una media italiana pari al 10,9%, e a un forte calo nel 2016 del numero di persone che vivono in abitazioni che presentano problemi. Dall’altra parte, il Goal 15 (Vita sulla terra) mostra una situazione negativa rispetto alla media nazionale, dovuta a una percentuale piu alta di copertura di suolo (pari al 12,3% contro il 7,6% della media nazionale) e della frammentazione del territorio (57% contro il 38%).

