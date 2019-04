Ambiente: a padova oltre 6 mila imprese green, veneto campione di sostenibilita (3)

(AdnKronos) – Fra le testimonianze delle imprese c’e quella di Lattebusche, cooperativa che da oltre 60 anni opera nel settore lattierocaseario, con sede a Busche in provincia di Belluno. Inserita ai piedi delle Dolomiti Bellunesi e a pochi metri dal fiume Piave, la sede di Lattebusche e nata e cresciuta in simbiosi con un ambiente naturale. Lo sviluppo dell’azienda ai confini con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha significato inoltre la possibilita di mantenere viva la tradizione del mondo agricolo montano. La cooperativa e stata selezionata tra le 10 aziende con le migliori pratiche ‘green ‘ delle Venezie, sottolineando le eccellenze del territorio in cui opera e sostenendo la qualita e la forza del Made in Italy anche nei prodotti agroalimentari.

Alla tappa di Padova del Salone anche le esperienze di Enel, Banca Etica e dei Comuni di Padova e Santorso. In chiusura, spazio alle idee con un dialogo tra Giampietro Vecchiato, Universita degli Studi di Padova, Luciano Gallo, Direttore UTI Valli e Dolomiti Friulane, e Paolo Gubitta, Universita degli Studi di Padova.

(Adnkronos)