Ambiente: a padova oltre 6 mila imprese green, veneto campione di sostenibilita (2)

(AdnKronos) – ‘L’impegno delle imprese e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile: sono in rapida crescita le organizzazioni che scelgono di adottare un approccio nuovo inserendo la sostenibilita nei loro piani strategici – dichiara Rossella Sobrero del Gruppo promotore del Salone della CSR – Con Padova aggiungiamo una tappa importante al programma del Giro d’Italia della CSR che sta ‘viaggiando ‘ in 11 regioni italiane, dal Friuli alla Sicilia, proprio per valorizzare le tante esperienze positive che i territori riescono ad esprimere ‘.

Una giornata di confronto fra imprese, istituzioni e Universita. I lavori de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale saranno aperti da Patrizia Messina, Direttrice Centro Interdipartimentale di Studi Regionali ‘Giorgio Lago ‘ dell’Universita degli Studi di Padova, Francesca da Porto, Prorettrice Universita degli Studi di Padova e referente RUS – Rete delle Universita per lo Sviluppo Sostenibile, Giuliana Coccia, del Segretariato ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Guido Mosca, Presidente Veneto Responsabile e Rossella Sobrero, Gruppo promotore Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

