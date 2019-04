Agsm: daniele finocchiaro nuovo presidente

Roma, 10 apr. (AdnKronos) – L’assemblea dei Soci di Agsm Verona, convocata a norma di legge dal Collegio Sindacale, ha nominato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo presidente della societa, Daniele Finocchiaro. Con Daniele Finocchiaro, nel CdA di Agsm Verona entrano anche: Mirco Caliari, Maurizio Giletto, Stefania Sartori e Francesca Vanzo.

Daniele Finocchiaro, 52 anni, e attualmente anche alla guida del Consiglio d’amministrazione dell’Universita di Trento e presiede il Gruppo Tecnico ‘Ricerca e Innovazione ‘ di Confindustria; laureato in Economia politica alla Bocconi di Milano ha Master in Economia Sanitaria ed in Studi diplomatici; e stato presidente ed amministratore delegato di Glaxo SmithKline Spa nonche responsabile dell’Area Relazioni Istituzionali di Farmindustria, l’associazione che raggruppa le industrie farmaceutiche italiane. Per l’azionista Comune di Verona era presente il Vice-sindaco, Luca Zanotto.

