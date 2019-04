A Padova – e in diretta streaming – il convegno delle Facoltà teologiche italiane

Decisione, consenso, rappresentanza, partecipazione, formazione: sono le parole-chiave che guideranno i lavori del convegno nazionale inter-facoltà Sinodalità: una chiesa di fratelli e sorelle che camminano e decidono insieme, che si terrà a Padova venerdì 12 aprile e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.fttr.it e sul canale YouTube della Facoltà teologica del Triveneto a partire dalle ore 9.30.

Le principali istituzioni accademiche teologiche italiane si danno appuntamento alla Facoltà teologica del Triveneto per raccogliere e rilanciare i risultati di un progetto di ricerca triennale che ha coinvolto le Facoltà teologiche del Triveneto (capofila), di Sicilia, Pugliese, dell’Italia Centrale, dell’Emilia Romagna, dell’Italia Settentrionale e l’Istituto universitario Sophia, ed è stato interamente sostenuto dal Servizio nazionale per gli studi superiori di Teologia e di Scienze religiose della Conferenza episcopale italiana.

Anche grazie all’impulso di papa Francesco, nella chiesa cattolica da qualche tempo si sta prestando rinnovata attenzione all’esperienza del “camminare assieme” di persone diverse unite dalla stessa fede per una stessa missione. In una parola: alla sinodalità come dimensione costitutiva della chiesa. Oltre che stile, metodo di vita e di governo delle comunità cristiane, la sinodalità è «una proposta che sentiamo di poter e dover fare anche a una società slabbrata come la nostra, – ha affermato nei giorni scorsi il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana – un passo verso la promozione di una cultura del dialogo e della pace, per il futuro dell’Italia e dell’Europa».

Le Facoltà teologiche italiane hanno voluto dare un contributo di studio sul tema, con una ventina di professori di ogni parte d’Italia impegnati a riflettere sui principali aspetti della questione: lo sfondo ecclesiologico e la prospettiva storica, il sinodo diocesano, il ruolo del vescovo e del presbiterio, il ruolo dei laici, il consiglio pastorale parrocchiale e diocesano sono stati gli argomenti approfonditi negli incontri seminariali che, nel triennio 2015-2017, si sono svolti a Roma, Padova, Firenze, Bologna, Palermo e Bari.

Il convegno accademico inter-facoltà concluderà il progetto presentandone pubblicamente le acquisizioni.

Il convegno sarà aperto, alle ore 9.30, da mons. Ignazio Sanna, presidente del Comitato Cei per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose, e dal saluto del preside della Facoltà teologica del Triveneto, mons. Roberto Tommasi.

La mattinata sarà dedicata all’ascolto delle voci di teologi e teologhe, con qualche prospettiva di taglio filosofico e pedagogico. Interverranno: Riccardo Battocchio (Facoltà teologica del Triveneto), Piero Coda (Istituto Universitario Sophia, Commissione teologica internazionale), Carmelo Torcivia (Facoltà teologica di Sicilia), Roberto Mancini (Università di Macerata), Serena Noceti (Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana), Michele Visentin (dirigente scolastico Liceo Maus di Padova, Istituto superiore di Scienze religiose di Padova), Dario Vitali (Pontificia Università Gregoriana), Matteo Visioli (Congregazione per la Dottrina della fede).

Nel pomeriggio prevarrà lo stile della partecipazione e del confronto fra i partecipanti suddivisi in quattro gruppi di lavoro: Formare a una “mentalità sinodale” (modera Assunta Steccanella, Facoltà teologica del Triveneto); Sinodalità e vita consacrata (Ugo Sartorio, Facoltà teologica del Triveneto); Sinodalità e organismi ecclesiali di consiglio (Livio Tonello, Facoltà teologica del Triveneto, Istituto superiore di Scienze religiose di Padova); Sinodalità e dinamiche relazionali (Gianfranco Calabrese, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Genova).

Per informazioni: tel. 049-664116 – www.fttr.it

Le iscrizioni al convegno sono chiuse. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming, collegandosi al sito www.fttr.it, a partire dalle ore 9.30.

(Diocesi di Padova)