Tridico: “Meno ore piu’ lavoro”

E’ la ricetta del presidente dell’Inps Pasquale Tridico che la vede come “una leva per aumentare la ricchezza”. Il vicepremier Di Maio: “Merita approfondimenti”



Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “La riduzione dell’orario di lavoro, a parita’ di salario, come leva per ridistribuire ricchezza e aumentare l’occupazione”. E’ quanto ha sostenuto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico durante una lezione all’universita’ La Sapienza dal titolo ‘Le diseguaglianze nel capitalismo finanziario’. “Siamo fermi in Italia all’ultima riduzione dell’orario dal 1969, – ha detto – non ci sono riduzioni da 50 anni e andrebbe fatta. Gli aumenti di produttivita’ vanno distribuiti o con salario o con un aumento del tempo libero. Con questa riduzione aumenterebbe l’occupazione”, ha concluso Tridico. Un’idea su cui e’ intervenuto il vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio. “Questo tema merita degli approfondimenti e massima discussione con le imprese e con i rappresentanti dei lavoratori” ha detto. Conosco bene Tridico, che porta avanti questa tesi da anni. Non e’ escluso che a livello europeo possa essere una soluzione”.

(Adnkronos)