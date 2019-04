“Scomparsa di mia sorella Mirella non cada in oblio”

A lanciare l’appello di Antonietta, la ragazza romana di 15 anni di cui si sono perse le tracce il 7 maggio del 1983. E aggiunge: “Io, come la famiglia Orlandi, sono qui a lottare per arrivare alla verita’ anche dopo 36 anni”.



Roma, 10 apr. (AdnKronos) – di Assunta Cassiano

L’apertura di un’inchiesta in Vaticano sulla scomparsa di Emanuela Orlandi “e’ una svolta importante. Sono contenta per la famiglia di Emanuela e spero si arrivi finalmente alla verita’”. A dirlo all’Adnkronos Antonietta Gregori, sorella di Mirella, la ragazza romana di 15 anni di cui si sono perse le tracce il 7 maggio del 1983. “Non credo che la vicenda della tomba nel cimitero teutonico riguardi mia sorella – chiarisce – ma spero che la sua scomparsa non rimanga nell’oblio. Io, come la famiglia Orlandi, sono qui a lottare per arrivare alla verita’ anche dopo 36 anni”.

(Adnkronos)