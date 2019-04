Sanita: zaia a una mamma, ‘mi sono occupato personalmente dei casi di tbc’

Venezia, 10 apr. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha inviato un’articolata mail di risposta alla signora che gli aveva scritto in merito ai casi di TBC a Motta di Livenza (Treviso), rivolgendogli delle domande “urgenti” e lamentando un disinteresse della Regione al problema. Il testo e il seguente.

“Gentile Signora, ho ricevuto la mail con la richiesta di risposte ad alcune sue domande venerdi alle 22.30 e, prima che potessi prenderne visione e risponderle, e uscito un articolo di giornale. Mi e dispiaciuto molto, anche se capisco le sue preoccupazioni. Mi permetta di considerare che non mi sembra corretto che lei inizi la sua mail scrivendo “le spiego”, perche fa intendere di essere un po’ prevenuta, e che mi ha colpito leggere che da parte mia non ci sarebbe stato “nessun tipo di intervento”, perche non e vero”, assicura Zaia.

“Me ne sono invece occupato personalmente, assieme a tutti i tecnici della Regione e dell’Ulss 2, fin dal primo momento – spiega – lei non puo immaginare quante volte, soprattutto di fronte a problemi di sanita, si lavori molto, ma in silenzio, perche i problemi di salute si affrontano in concreto, come facciamo sempre, ma non si risolvono certo andando sui giornali. La prego di riflettere. Se, al contrario, invece che lasciar lavorare gli esperti e seguirne il cammino passo dopo passo, avessi fatto comunicazione su questa cosa, quanti mi avrebbero accusato: “cosa c’entra Zaia?” #8230;”Si fa politica sulle teste dei bambini” #8230;”, sottolinea.

