Sanita: zaia a una mamma, ‘mi sono occupato personalmente dei casi di tbc’ (2)

"Come le dicevo, ho lavorato in silenzio, ho sentito tutti i giorni il Dg Benazzi e i tecnici, e ai tecnici mi sono affidato, ricevendo l'informazione che tutti i protocolli attivati erano in linea con le indicazioni scientifiche in materia di contagio da Tbc – continua il presidente della Regione nella sua missiva – Ma non basta. E' giusto che lei sappia che tutti i consulenti tecnici sono ancora a vostra totale disposizione per risolvere i dubbi che inevitabilmente insorgono, e che ho chiesto io al dott. Benazzi di coinvolgere un'autorita nazionale in materia, come il Professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanita. Ho telefonato io, personalmente, una domenica mattina".

“Abbiamo ben chiara la situazione, e chiedo a lei e alle altre mamme che mi scrive di rappresentare, ma delle quali non conosco il nome, di rendersi conto che si tratta di una situazione cha andava affrontata sul piano tecnico e scientifico, come e stato fatto e ripetutamente comunicato dall’Ulss 2, e non con inutili dichiarazioni sui giornali – spiega -Mi risulta peraltro che, sul problema, siano stati organizzati tre momenti di informazione alle persone coinvolte, a uno dei quali ha partecipato anche il Prof. Rezza. Occasioni in cui chiunque avrebbe potuto rivolgere agli esperti le domande che Lei ha inviato a me. Ma capisco, magari Lei e le mamme che mi ha scritto di rappresentare, non avevate potuto partecipare”.

“Ed e sul piano tecnico che ho fatto predisporre, le risposte, che qui allego, alle domande che mi ha inviato con la sua mail, redatte da un esperto di grande qualita. Spero potra apprezzare la serieta – conclude – Le assicuro che, fin dal primo momento, ho condiviso le vostre preoccupazioni per l’evento e mi sono messo al lavoro, in silenzio, per dare risposte concrete, e la saluto cordialmente”.

