giovedi 11 aprile 2019, alle ore 11:00, in Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori sara’ inaugurata, dall’Assessorato alla cultura al Comune di Padova e dalla Fondazione Irpea, la mostra PunzecchiArte, che fino al 5 maggio offrira’ l’opportunita’ di ammirare le opere realizzate dagli ospiti del Centro diurno Santa Rosa dell’Arcella di Fondazione Irpea Padova, persone con grave e gravissima disabilita’ intellettiva.

Utilizzando la tecnica del “punzecchio” hanno rivelato una capacita’ artistica e una vena creativa non comune, dando vita a teatrini, installazioni e “saltarelli”, creati con ritagli di stoffa e materiale di riciclo.

Il punzecchio creativo ricama pizzi, inventa cieli e proietta lo spettatore in coloratissimi e giocosi mondi fantastici popolati da maghi, principi e curiosi omini.

“Questa selezione di opere – spiega il direttore di Fondazione Irpea Stefano Rizzo – rappresenta l’energia creativa di giovani e adulti con abilita’ differenti e testimonia che ciascuno puo’ superare il proprio limite attraverso l’arte e produrre opere di buon contenuto artistico, trovando in questo una forma di eccellenza e realizzazione personale” .

L’immagine scelta per promuovere la mostra e’ un omaggio alla candidatura della nostra citta’ a Patrimonio mondiale Unesco con il progetto Padova Urbs picta, che comprende lo straordinario gruppo di affreschi del ‘300, ancor oggi visibili in otto edifici del centro storico (Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Palazzo della Ragione, Battistero della Cattedrale, Cappella della Reggia Carrarese, Basilica del Santo, Oratorio di San Giorgio, Oratorio di San Michele), cui si ispirano alcune opere esposte.

Info:

orario 10-13, 14-18, chiuso lunedi e 1 maggio

Ingresso libero

padovacultura.it – padovaeventi.comune.padova.it

: P.R.Consulting s.r.l., Marta Bagno, cell. 348 3311659, email [email protected]

