Per la prima volta mille pecore in prato della valle

Padova, 10 apr. (AdnKronos) – Per la prima volta negli ultimi 150 anni di storia entra nel cuore di Padova un gregge da mille pecore. Accompagnato da giovani e donne pastori che daranno vita ad una domenica alternativa per tutti i cittadini. Una delle piu grandi piazze d’Europa, il Prato della Valle, ospita infatti la prima ‘Festa della Tosatura ‘, domenica 14 aprile, con il rito indispensabile del ‘cambio armadio ‘ per le pecore prima della transumanza verso i pascoli in montagna.

La citta di Padova potra assistere alla magia della raccolta della lana e della cura del grande gregge, sotto gli occhi del team di ‘Pascoli Alti ‘, una trentina fra pastori, tosatori e aiutanti, senza dimenticare il ruolo indispensabile dei cani. Una giornata di festa mai vista a Padova, una domenica per le famiglie e per tutta la citta, su iniziativa di Coldiretti Padova e Donne Impresa Padova, in compagnia degli animali, per comprendere il valore di un lavoro ancora praticato e scelto anche da giovani pastori, fra i quali anche diverse donne che non si lasciano spaventare dalla vita dura tra i pascoli.

Dalle 9.00 fino a tarda sera il pubblico potra assistere alla tosatura pubblica, fare selfie con gli agnelli, partecipare ai laboratori didattici e alle esercitazioni con gli animali, praticare pet therapy e fare acquisti a kmzero al mercato dei prodotti di Campagna Amica. L’invito e quello di vivere un ‘giorno da pastore ‘ senza uscire dalla citta, con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Padova e della Provincia di Padova.

