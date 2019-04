Per la prima volta mille pecore in prato della valle (3)

(AdnKronos) – “Alla tosatura abbiamo abbinato le altre espressioni della nostra migliore agricoltura, a partire da mercato di Campagna Amica con le tipicita di stagione, inoltre diamo spazio anche ad altre iniziative. I nostri giovani agricoltori regaleranno le uova per l’iniziativa della Fondazione Foresta sulla prevenzione del tumore al testicolo mentre altri saranno impegnati nei laboratori didattici. Per sottolineare la portata storica dell’evento abbiamo inoltre richiesto uno speciale annullo postale da applicare alle cartoline a ricordo della giornata ‘, spiegano.

La Festa della Tosatura inizia alle 8.30 con la partenza del gregge dal Bassanello lungo via Cavalletto. Alle 9 l’arrivo in Prato della Valle di oltre 800 ovini con i giovani pastori e il prezioso apporto dei cani. Dopo il benvenuto e il saluto delle autorita iniziera la tosatura, al ritmo di una pecora ogni due minuti per tosatore. Alle 10.15 la benedizione impartita da Padre Oliviero Svanera, Rettore della Basilica del Santo, alle 12.30 il ‘pranzo con il pastore ‘ e la degustazione a base di prodotti a km 0, a partire dal formaggio di pecora. La manifestazione prosegue con numerose proposte fino alle 18.30.

