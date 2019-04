Pa: a padova venerdi 12 seminario su acquisti verdi

Padova, 10 apr. (AdnKronos) – Dal 28 settembre 2018 gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni per calzature da lavoro e accessori di protezione in pelle devono attenersi ai CAM, i Criteri Ambientali minimi, cosi come previsto dal Piano d’Azione del Ministero dell’Ambiente per la sostenibilita dei consumi della PA.

Sebbene i criteri definiti riguardino un segmento preciso, intervengono comunque su un settore, quello della pelletteria e delle calzature, che rappresenta uno dei comparti strategici dell’ industria manifatturiera italiana e in particolare di quella veneta.

A questo proposito l l’Ufficio Unico Regionale Ambiente della Camera di Commercio Venezia Rovigo, organizzano venerdi 12 aprile ore 9 al Centro Conferenze la Stanga a Padova un seminario sulla sostenibilita della filiera delle pelli e le nuove opportunita degli acquisti pubblici verdi nel settore delle calzature.

