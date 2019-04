Maternini (Talent Garden): “Attrarre talenti condividendo visione”

Milano, 10 apr. (Labitalia) – “Digital transformation, professioni nascenti, e morenti, sono fenomeni sotto gli occhi di tutti. Ma, oltre a queste cose, scontate per aziende come noi che si interfacciano con tutta la filiera imprenditoriale dalla startup alla corporate, c’e’ sicuramente un tema di cultura aziendale e visione. Attrarre, e mantenere, talenti implica convincerli della visione del mondo del lavoro e del proprio settore che si vuole portare avanti, insieme”.

Lo afferma, ad Adnkronos/Labitalia, Lorenzo Maternini, vicepresidente di Talent Garden, in vista del Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento con cui Randstad – primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane – premia le imprese nelle quali gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della piu’ completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding.

Per Maternini, “occorre rendere i talenti partecipi dell’innovazione, non solo come ingranaggi di un’azienda, ma come i protagonisti di questa”. “Team internazionali che lavorano a distanza, smart working, interfacce in realta’ virtuale: ci si deve rendere conto – avverte – che il mondo del lavoro sta viaggiando in quella direzione e, non capendolo, si rischia di far fuggire i talenti piu’ promettenti che la nostra epoca sta formando”.

E proprio la sede di Talent Garden Calabiana, a Milano, ospitera’, per la prima volta quest’anno, la premiazione del Randstad Employer Brand, il 15 aprile. Uno spazio innovativo della rete di co-working che punta alla valorizzazione dei talenti nell’ambito della comunicazione e del digitale, e di cui Lorenzo Maternini e’ anche socio fondatore.

“Ospitare questo premio -sottolinea Maternini- e’ per noi di Talent Garden un onore e un importante riconoscimento. Offrire formazione e’ una parte del nostro lavoro e, svolgendolo, ci siamo resi presto conto che, senza l’orientamento e l’ammissione al mondo del lavoro delle persone che formiamo, la formazione risulta essere incompleta”.

“Per noi, e’ straordinario poter essere un veicolo di professionalizzazione e di collegamento, ospitando una delle realta’ piu’ importanti nel panorama Hr che lavorano sul territorio e con le persone. Ci piace pensare che, pur essendo aziende diverse, partecipiamo in uno scopo comune: indirizzare il mondo del lavoro, facendolo quotidianamente”, conclude.

