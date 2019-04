Ikea: sindaco verona, ‘ irrealizzabile oggi come sette anni fa’

Verona, 9 apr. (AdnKronos) – ‘Far credere che Ikea poteva essere costruita alla Marangona e stato come vendere l’Arena ai cinesi”, spiega il sindaco di Verona Federico Sboarina dopo l’annuncio della multinazionale svedese di rinunciare alla realizzazione del suo insediamento in citta.

“Un’operazione non solo assurda ma impossibile, come e ampiamente documentato da varie note che non hanno mai smesso di ribadire come il progetto fosse incompatibile con l’area scelta. Rispondiamo punto su punto a chi invece continua a raccontare bugie ai cittadini. Adesso basta, bisogna smascherare l’incapacita con cui e stata amministrata la citta prima di noi”, sottolinea.

“Dal 2012, anno in cui si comincio a sbandierare l’arrivo del colosso svedese nell’area ex Biasi, non e stato fatto piu nulla per concretizzare l’opera. La precedente amministrazione ha mandato una lettera al presidente Zaia, nell’agosto 2016, in cui si chiedeva di cambiare le norme urbanistiche regionali, a dimostrazione che, anche quattro anni fa, la possibilita di costruire un centro commerciale alla Marangona era pari a zero. Da quella lettera, nient’altro di importante e stato fatto con la Regione per portare a casa le modifiche necessarie. Nel frattempo sono intervenute nuove norme in tema di sviluppo del territorio ancora piu restrittive, sul commercio e sul contenimento del suolo”, continua Sboarina.

(Adnkronos)