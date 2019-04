Giacomo Calaon

Si inaugura venerdi 12 aprile 2019, alle ore 11:00, la quarta mostra del ciclo “Le Vetrine dell’Arte”, la rassegna promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, con Carlo Silvestrin in veste di curatore delle esposizioni, che intende rivitalizzare il centro cittadino mediante una serie di esposizioni visibili dall’esterno di Sala Samona’ in via Roma, 157, in un dialogo costante con il pubblico che passeggia lungo questa importante arteria pedonale.

Dopo Cudin, Bernard Aubertin e Bra, e’ ora in mostra , un giovane artista padovano (classe 1982) che si puo’ ricondurre all’Art Brut, con all’attivo importanti esposizioni in diverse citta’ italiane; il progetto prevede infatti un alternarsi di artisti storicizzati con nuovi autori che qui possano esporre i loro lavori ad un vasto pubblico offrendo un ventaglio quanto piu’ ampio possibile di opere realizzate con tecniche e modalita’ differenti.

L’esposizione propone, fino al 12 maggio 2019, il percorso creativo dell’artista padovano, che negli anni ha condotto una ricerca volta ad esplorare la connessione tra disegno, figura e colore.

In mostra una serie di dipinti frutto di una ricerca che parte dalla preparazione delle tele, le quali vengono dipinte ed integrate con applicazione di materiali, in genere manoscritti, diventando delle opere finite e dimensionate solo alla fine del processo elaborativo che prevede l’eliminazione di gran parte del lavoro realizzato in precedenza.

La scrittura e’ un altro elemento determinante del processo creativo dell’autore che inserisce frasi e parole all’interno dell’opera, quasi a voler guidare lo spettatore in un viaggio interpretativo; il colore steso a grandi macchie, isolato dalla figura, ma parte imprescindibile dell’opera stessa, da’ forza e, nel contempo, dolcezza all’insieme.

