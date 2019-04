‘Eni gas e luce’ al FuoriSalone di Milano

Milano, 10 apr. (AdnKronos) – Anche quest’anno Eni gas e luce, societa’ 100% controllata da Eni che si occupa della vendita di gas, luce e soluzioni energetiche, a famiglie e imprese, torna al FuoriSalone di Milano. Dopo il successo di Smart Town nella passata stagione, all’Orto Botanico di Brera, ‘Eni gas e luce’ e’ presente con un’area specificatamente dedicata all’efficienza energetica e al servizio CappottoMio all’interno dell’installazione ‘The Circular Garden’ realizzata da Eni in collaborazione con lo studio internazionale di design Carlo Ratti Associati.

Una riqualificazione energetica che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio sia dal punto di visto tecnico che finanziario e’ l’obiettivo dell’innovativo servizio CappottoMio. La proposta concreta con cui Eni gas e luce intende diffondere la cultura dell’efficienza energetica, sensibilizzare sui vantaggi economici, sociali e ambientali, legati alla realizzazione di interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici esistenti.

In Italia ci sono oltre 1,2 milioni di condomini, e di questi oltre il 70% ha piu’ di 50 anni – ovvero e’ stato costruito antecedentemente alla prima legge sull’efficienza energetica. Con gli interventi di CappottoMio si offre a tali condomini la possibilita’ di consumare meno energia (dal 30 al 50% in meno) e aumentarne il valore patrimoniale.

CappottoMio non si limita solo all’isolamento termico degli edifici per ridurre le dispersioni, ma si estende anche all’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali. Inoltre, offre la possibilita’ di usufruire, in entrambi i casi, di tutti i vantaggi fiscali delle normative in materia di ‘ecobonus – (detrazioni fiscali fino al 75% dell’importo dei lavori) e di ‘sismabonus – (fino all’85%). Il servizio prevede anche l’opzione di cedere a terzi il credito fiscale.

(Adnkronos)