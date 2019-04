E.ON Italia acquisisce l’80% della friulana Solar Energy Group

Gli studi Gitti and Partners e Ponti & Partners hanno fornito assistenza alle parti nell’operazione.

E.ON Italia ha siglato un accordo con gli azionisti della società Solar Energy Group S.p.A. per l’acquisizione dell’80% della quota dell’azienda, attiva da oltre 35 anni sul territorio nazionale nella progettazione e installazione chiavi in mano in ambito residenziale di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti solari termici, pompe di calore e servizi di assistenza e manutenzione dedicati.

L’azienda Solar Energy Group S.p.A., meglio conosciuta con il marchio Super Solar, ha sede a San Daniele del Friuli (UD), ed è nata dalla fusione, avvenuta nel 2011, tra Solar Systems S.p.A. e Soleico S.r.l.

Solar Energy Group ha all’attivo oltre 60.000 clienti nei comparti di fotovoltaico e solare termico, ed è presente sul territorio nazionale con una capillare rete di vendita diretta e indiretta costituita da circa 100 consulenti per il risparmio energetico.

L’acquisizione di Solar Energy Group consentirà a E.ON di migliorare ulteriormente la propria proposta ai consumatori, fornendogli la possibilità di produrre energia, accumularla e consumarla in modo efficiente.

Gitti and Partners ha assistito E.ON Italia nell’acquisizione con un team guidato dal partner Piero Viganò era costituito dal senior associate Irina Gherca e dagli associate Marco Bertucci e Valeria Ramponi oltre che dal counsel Mariano Delle Cave, che ha seguito gli aspetti lavoristici dell’operazione.

I venditori e i soci di minoranza sono stati seguiti dagli Avv. Luca Ponti e Francesca Spadetto, partners dello studio Ponti & Partners di Udine.

Scopri tutti gli incarichi: Marco Bertucci – Gitti and Partners; Mariano delle Cave – Gitti and Partners; Irina Gherca – Gitti and Partners; Valeria Ramponi – Gitti and Partners; Piero Viganò – Gitti and Partners; Luca Ponti – Ponti – SLP; Francesca Spadetto – Ponti – SLP;