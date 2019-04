Banche: moretti (pd),’altro schiaffo da lega e m5s ai risparmiatori truffati’

Vicenza, 10 apr. (AdnKronos) – ‘Lega e Cinque Stelle smettano di prendere in giro le vittime dei crac bancari. I soldi nella legge di bilancio li hanno messi, l’accordo con le associazioni dei risparmiatori c’e: cosa manca ancora per avere il decreto sui rimborsi? Dicano, per una volta, la verita. L’ennesimo rinvio e uno schiaffo ai veneti e non solo, l’ennesima vergogna di un Governo che non va d’accordo su niente, con due partiti che si fanno la guerra sulla pelle degli italiani ‘. Torna all’attacco Alessandra Moretti, consigliera regionale del Pd Veneto, dopo il nuovo slittamento del decreto, annunciato per ieri in Consiglio dei ministri, per il ristoro dei risparmiatori truffati dalle banche.

‘Assistiamo a questo balletto da troppo tempo: sarebbe bastato dare attuazione al Fondo di ristoro previsto dall’esecutivo Gentiloni, invece di fare propaganda col risultato di bloccare tutto. La vicenda e diventata un’interminabile telenovela che rischia di trascinarsi fino alle Europee: peccato che il pubblico sia costituito da 200mila persone truffate, da anni in attesa di giustizia. E che adesso sono vittime due volte: non solo delle banche, ma anche dell’incompetenza del Governo ‘, conclude.

