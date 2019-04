Artigianato: domani in veneto sara il welfare day

Venezia, 10 apr. (AdnKronos) – Quasi 200 sportelli diffusi in ogni angolo del territorio regionale; 298 mila 800 lavoratori dipendenti aderenti, 403 mila domande per 49 milioni di euro di erogazioni su prestazioni di welfare. Sono questi gli straordinari numeri della Bilateralita artigiana veneta dell’ultimo triennio (Ebav, Edilcassa Veneto e Sani.In.Veneto) e su cui discuteranno, domani a partire dalle ore 16 a Marghera, Emmanuele Massagli, Presidente AIWA/ADAPT, Oscar Rigoni, Direttore EBAV, Andrea Rigotto, Direttore Edilcassa Veneto, Jimmy Trabucco, Direttore Sani.In.Veneto assieme ai Rappresentanti Associazioni Artigiane e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in occasione della giornata organizzata da Veneto Welfare.

Una giornata ricca di eventi aperti a tutti i cittadini per conoscere le opportunita offerte dal welfare integrato. Tre i servizi di welfare piu significativi erogati dalla Edilcassa: il contributo acquisto prima casa; il contributo per figli studenti e il contributo Imprese per 1.246 corsi di formazione 6-16 ore che hanno complessivamente distribuito 2.500.000 euro. L’Ebav invece ha visto un maggiore interesse per il consolidamento professionalita lavoratori 3.827.000 euro; acquisto e ristrutturazione prima casa lavoratori 3.716.000 euro; sostegno al reddito lavoratori licenziati 3.717.000 euro; sussidio scolastico al lavoratore per 2 figli frequentanti asilo nido, scuola infanzia scuola primaria e secondaria con #8364;2.420.000 e il contributo al lavoratore per figlio a carico 1.586.000 euro.

‘La bilateralita artigiana del Veneto e stata antesignana di quell’insieme di prestazioni che, in aggiunta alla normale retribuzione del lavoratore dipendente, contribuiscono a rendere piu solida la retribuzione stessa, migliorando di conseguenza la vita privata e professionale del dipendente che oggi conosciamo come welfare -affermano i rappresentanti della Parti Sociali costituenti Confartigianato Imprese Veneto – CNA Veneto – Casartigiani Veneto, Cgil Veneto – Cisl Veneto – Uil Veneto-. Un progetto che ha contribuito ad una migliore e piu profonda presa di coscienza sia di imprese che di lavoratori, delle opportunita offerte dal welfare contrattuale”.

(Adnkronos)